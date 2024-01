Torino, 5 gen. (LaPresse) – E’ morto all’età di 80 anni David Soul, noto per il ruolo del detective Kennetch ‘Hutch’ Hutchinson nella celebre serie tv degli anni ’70 ‘Starsky & Hutch’ insieme a Paul Michael Glaser. Lo ha annunciato la moglie, Helen Snell, aggiungendo che “il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordate da tutti”. David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, nel corso della sua carriera è stato anche cantautore e regista. Oltre a ‘Starsky & Hutch’ recitò in Star Trek e in ‘Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan’ con Clint Eastwood.

