Roma, 5 gen. (LaPresse) – E’ stata costretta a subire rapporti sessuali, dopo essere stata picchiata, tanto da riportare una prognosi medica di 20 giorni, da un ragazzo di 29 anni, che aveva conosciuto a giugno in un locale a Ponte Milvio a Roma. L’inferno, per la vittima è cominciato il pomeriggio del 25 dicembre quando il 29enne italiano, E. R. le sue iniziali, l’ha convinta ad incontrarlo per regalarle un panettone. Ma quando la ragazza, anche lei italiana, di qualche anno più piccola di lui l’ha incontrato, quest’ultimo l’ha trascinata per i capelli e fatta salire a forza in macchina colpendola a pugni e schiaffi in testa come una furia, e l’ha portata prima in due parcheggi isolati, dove il ragazzo ha consumato più volte la cocaina, e poi l’ha condotta in una villa nella zona del Quartaccio, dove vive con i genitori e dopo essersi chiuso in una stanza al piano terra con lei l’ha violentata per tutta la notte minacciandola di morte. La vittima, che è riuscita a farsi riportare a casa solo la mattina seguente, ha raccontato tutto ai genitori che l’hanno portata prima in ospedale e il giorno dopo al commissariato di polizia di Prati e alla squadra mobile della questura poi, dove ha presentato la denuncia.

