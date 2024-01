Milano, 5 gen. (LaPresse) – Sono in calo i ricoveri per covid nell’ultima settimana: al 3 gennaio, l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 10,1% (6.320 ricoverati), in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (11,0% al 27 dicembre 2023) . In riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 2,8% (246 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (3,2% al 27 dicembre. È quanto si legge nella bozza di monitoraggio settimanale sull’andamento del covid dell’istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute che LaPresse ha visionato.

