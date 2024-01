Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Padre Benanti è il nuovo presidente della Commissione AI per l’informazione. Professore della Pontificia Università Gregoriana, è l’unico italiano membro del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l’incarico. Torniamo a lavoro dopo le feste natalizie con fiducia e con il desiderio di giungere presto ad una prima relazione da presentare al premier Meloni e al collega Butti”. Così in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. Padre Paolo Benanti prenderà il posto di Giuliano Amato, che si è dimesso dall’incarico.

