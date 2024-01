Palermo, 5 gen. (LaPresse) – Due donne sono state trovate morte questa notte a Naro in provincia di Agrigento, in due abitazioni diverse. Il corpo di una delle due vittime è carbonizzato. Entrambe sono di nazionalità romena. Per gli inquirenti una delle ipotesi è che entrambe siano state uccise. La tragica scoperta è avvenuta questa notte dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio in vicolo Avenia. Poco dopo è stata ritrovata la seconda donna priva di vita in via Da Vinci. Sulle due morti stanno indagando i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento. La distanza fra le due abitazioni è di appena duecento metri. I militari stanno accertando i collegamenti fra le due morti.

