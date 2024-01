Milano, 4 gen. (LaPresse) – Due treni della metropolitana di New York, negli Usa, si sono scontrati nel pomeriggio di oggi nell’Upper West Side. Lo riporta il ‘New York Post’. Secondo fonti e polizia, dopo il deragliamento di uno dei convogli, almeno otto persone sono rimaste ferite lievemente. Un treno di pendolari ne ha trampolato un altro vicino alla stazione della 96esima strada intorno alle 15, hanno detto fonti della Mta (Metropolitan transportation authority) alla Nbc di New York. Il servizio dei treni 1, 2 e 3 è stato interrotto per la maggior parte di Manhattan mentre le autorità indagano sull’incidente.

