Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Penso che il tema della pensioni vada affrontato in maniera più organica di quanto sia fatto finora. È una materia che va affrontata con le parti sociali, se hanno voglia di fare questo lavoro con noi. Ma sono fiera del lavoro che abbiamo fatto in legge di Bilancio sulle pensioni dei giovani, perché c’è un gap di garanzie tra chi va in pensione oggi e chi ci andrà tra 20-30 anni. Ora abbiamo cominciato a mettere qualche paletto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. “La sostenibilità – ha sottolineato Meloni – va costruita con equilibrio: il sistema pensionistico deve essere il migliore possibile e uguale per tutti”.

