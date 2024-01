Washington (Usa), 4 gen. (LaPresse/AP) – Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, parlando del viaggio che il segretario di Stato Antony Blinken sta per compiere in Medioriente, ha affermato che Washington non si aspetta che “ogni conversazione in questo viaggio sia facile”. “Ci sono ovviamente questioni difficili da affrontare nella regione e scelte difficili da compiere”, “ma il segretario ritiene che sia responsabilità degli Stati Uniti guidare gli sforzi diplomatici per affrontare queste sfide a testa alta, ed è pronto a farlo nei prossimi giorni”, ha aggiunto Miller.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata