Washington (Usa), 4 gen. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà in Medioriente questo fine settimana per la quarta volta da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas a ottobre, mentre crescono i timori di un’espansione del conflitto tra gli attacchi nel Mar Rosso, in Libano, in Iran e in Iraq. Blinken partirà questa sera e il dipartimento di Stato ha dichiarato che farà tappa in Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto. Come nelle sue precedenti visite, il segretario di Stato si concentrerà sull’espansione degli aiuti umanitari a Gaza, sulla pressione su Israele per ridurre al minimo le vittime civili palestinesi, sul rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e sull’importanza di pianificare l’amministrazione di Gaza una volta terminato il conflitto.

