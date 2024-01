Napoli, 4 gen. (LaPresse) – Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per Gaetano Santaniello, il 45enne accusato dell’omicidio della zia Concetta Russo, 55 anni, uccisa da un colpo esploso accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno in un’abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. La decisione del gip, che non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord per omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione, arriva dopo l’udienza di convalida che è stata celebrata questa mattina nel carcere napoletano di Poggioreale. Santaniello, difeso dall’avvocata Francesca Salvatici, ha confermato al giudice la sua versione dell’accaduto, e cioè che il colpo è partito inavvertitamente dalla pistola (poi risultata rubata) che stava mostrando ai parenti e che pensava fosse completamente scarica. La difesa aveva chiesto la non convalida del fermo e la non applicazione di misure cautelari o la modifica in arresti domiciliari.

