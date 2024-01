Roma, 3 gen. (LaPresse) – “E’ opportuno che bambini, anziani e persone con patologie polmonari evitino di inalare queste polveri perché hanno un’azione irritante e possono avere conseguenze a livello respiratorio. Dunque reputo saggio che queste persone restino a casa almeno finché i valori non tornano normali”. Lo dice a LaPresse Carlo Vancheri, professore ordinario di malattie respiratorie all’Università di Catania, presidente uscente della Società Italiana di Pneumologia, commentando il picco dei livelli di Pm10 registrato a Roma nella giornata dell’1 gennaio, per il rientro dei quali il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti del Comune di Roma ipotizza un’attesa di 48-72 ore e quindi invita i ‘fragili’, se possibile, a non uscire da casa. “Respirare queste polveri non causa patologie a sè stanti ma accentua sicuramente quelle esistenti. E non parlo solo di malattie gravi, anche una semplice asma che potrebbe riacutizzarsi”, spiega.

