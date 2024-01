Milano, 3 gen. (LaPresse) – È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sul Grande raccordo anulare, a Roma. L’uomo era al volante di un veicolo. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata