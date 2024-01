Roma, 3 gen. (LaPresse) – Il consiglio di presidenza della Corte dei Conti, a quanto si apprende, si riunirà domani alle 17, in videoconferenza. All’ordine del giorno l’esame urgente del caso delle parole del consigliere Marcello Degni. Lo scorso 30 dicembre, dopo l’approvazione della legge di Bilancio, Degni aveva pubblicato un post su X in cui, citando Elly Schlein, scriveva che l’approvazione della manovra è stata un'”occasione persa” perché “c’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio” e perché “potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”.

