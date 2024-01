Roma, 3 gen. (LaPresse) – Gli indagati, finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma, sulla presunta corruzione e sul traffico d’influenze e turbativa d’asta, nell’ambito degli appalti Anas, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al Gip del tribunale di Roma. Tra gli indagati, ai domiciliari anche, Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore di FI, Denis, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo pervernire la decisione al giudice tramite una comunicazione nella quale specificava che non si sarebbe presentato a piazzale Clodio. Anche gli altri indagati, con misura cautelare, anche interdittiva, hanno scelto la stessa linea difensiva. “L’indagine è durata due anni, il giudice ci ha messo 5 mesi per scrivere l’ordinanza. La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere era obbligata. Abbiamo visto molte cose sulle quali avremmo da dire, ma in questa fase dobbiamo prima verificare l’entità dell’accusa. Due annotazioni: in questa inchiesta ci siamo dimenticati tutti della presunzione di innocenza e che i processi in Italia non si riescono più a fare a piede libero, perché dopo due anni di indagini avevamo dato la disponibilità al deposito degli atti, a chiarire perché noi sappiamo di questa indagine da tempo, perché c’è stata una perquisizione nel luglio 2022. Tutto ciò non è avvenuto, e oggi ci troviamo con le misure cautelari che privano la libertà a persone che potrebbero essere innocenti. Valutiamo il ricorso al riesame” – ha commentato l’avvocato, Alessandro De Federicis, legale difensore di Fabio Pileri, socio di Tommaso Verdini, nella Inver Srl”.

