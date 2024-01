Roma, 2 gen. (LaPresse) – Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte di una settantenne portata ieri in ospedale a Civita Castellana (Viterbo) dal marito. Ai medici, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, l’uomo ha parlato di una caduta nella loro casa a Sant’Oreste (Roma). L’ospedale ha allertato i carabinieri che hanno condotto l’uomo in caserma: tutte le ipotesi sono al vaglio, compresa quella che si tratti di un femminicidio. Sui fatti indaga la procura di Tivoli.

