Torino, 2 gen. (LaPresse) – “Rispettiamo assolutamente l’intervento del capo dello Stato, ma ora serve trovare una soluzione”. Così Maurizio Innocenti, presidente di Anva Confesercenti (l’Associazione che riunisce le imprese del commercio ambulante di Confesercenti), in merito ai rilievi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sul Ddl concorrenza. “La direttiva Bolkestein – aggiunge – è stata recepita dal nostro Paese nel 2010. Si era trovata un’Intesa, in sede di conferenza Stato Regioni, per i bandi di di rinnovo: ma questa intesa è stata azzoppata da un lunghissimo periodo di incertezza, fatto di proroghe, annullamenti, riforme e controriforme. Quasi 14 anni di incertezza che hanno impoverito il comparto, bloccato gli investimenti e ridotto al minimo le nuove aperture di impresa”.

