Roma, 2 gen. (LaPresse) – La procura di Biella ha iscritto sul registro degli indagati Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia. Pozzolo è indagato per lesioni personali aggravate dall’uso delle armi, ai sensi dell’articolo che punisce chi cagioni lesioni, anche dolose, in questo caso aggravate in base all’articolo 585 cpp, che prescrive la punibilità d’ufficio anche in assenza di querela. L’iscrizione è avvenuta dopo il ferimento avvenuto durante il veglione di Capodanno nei locali della Pro loco a Rosazza in provincia di Biella. Ad essere ferito, un elettricista di 31 anni, parente di uno degli agenti della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata