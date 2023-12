Roma, 30 dic. (LaPresse) – La scorsa notte oltre 70 droni sarebbero stati lanciati dalle forze ucraine per colpire strutture militari in territorio russo. Lo scrive Rbc Ucraina, citando fonti dei servizi speciali di Kiev. “Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, le forze di sicurezza e di difesa dell’Ucraina hanno sferrato un potente attacco contro le strutture militari sul territorio della Federazione Russa. In totale, all’attacco hanno preso parte più di 70 droni di vario tipo”, affermano le fonti. “La difesa aerea russa è riuscita ad abbattere una parte dei droni ucraini, ma un numero significativo di essi ha funzionato efficacemente contro i propri obiettivi. A differenza degli attacchi terroristici russi sul territorio dell’Ucraina, le forze di sicurezza e di difesa dell’Ucraina hanno colpito esclusivamente strutture militari nemiche”, aggiungono le fonti.L’attacco più significativo avrebbe preso di mira lo stabilimento Kremniy El nella regione di Byransk. Si tratta di una delle maggiori fabbriche di componenti elettronici per attrezzature militari, in particolare per i missili a lungo raggio e per i sistemi di difesa aerea ‘Pantsir’. Esplosioni si sarebbero verificate anche a Belgorod, Tula, Tver e Mosca.

