Roma, 30 dic. (LaPresse) – Una vasta operazione antiterrorismo in 37 province turche ha portato all’arresto di 189 persone sospettate di legami con l’Isis. Lo scrive su X il ministero turco dell’Interno, Ali Yerlikaya. I blitz si sono svolti in numerose città, comprese Ankara (la capitale) e Istanbul. “Voglio che la nostra cara nazione lo sappia – afferma Yerlikaya – Per la pace, l’unità e la solidarietà del nostro Paese, non tollereremo alcun terrorista. Continueremo la nostra lotta ininterrottamente con le preghiere della nostra nazione e i grandi sforzi delle nostre forze di sicurezza”.

