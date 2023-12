Milano, 30 dic. (LaPresse) – L’utilizzo delle piattaforme di comunicazione online, social network e di applicazioni di messaggistica istantanea, rappresentano ormai il principale canale di comunicazione per la diffusione di contenuti propagandistici di varia natura ed origine, il cui continuo e vertiginoso incremento rappresenta un segnale di allarme da non sottovalutare tanto da portare a un incremento dei siti monitorati da parte della polizia postale, passati a 178.756 nel 2023 dai 170.908 dello scorso. È quanto emerge dal report della polizia postale in merito alle attività del 2023. In totale sono stati trattati 236 casi contro i 1.193 dell’anno prima e sono stati oscurati 2.670 siti (321 lo scorso anno).

