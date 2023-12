Milano, 30 dic. (LaPresse) – Calano i cyberattacchi registrati in Italia dove l’attenzione rimane sempre altissima a causa degli attacchi giunti da hacker filorussi nel contesto della guerra tra Ucraina e Russia a cui si aggiungono quelli legati al conflitto tra Israele e Hamas. È quanto emerge dal rapporto della Polizia postale sulle attività del 2023. Nell’anno in corso sono stati infatti rilevati 11.930 attacchi contro i 12.825 del 2022 per una diminuzione del 7%: in calo anche le persone indagate, 220 contro le 332 dello scorso anno (-34%), e gli alert diramati, 75.956 contro i 112.271 del 2022 (-32%). In aumento invece le richieste di cooperazione nell’ambito della cybersicurezza, passate da 75 del 2022 a 79 nel 2023 (+5%).

