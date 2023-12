Roma, 30 dic. (LaPresse) – Nel 2023 nel mondo sono stati uccisi 20 missionari: 1 vescovo, 8 sacerdoti, 2 religiosi non sacerdoti, un seminarista, un novizio e 7 tra laici e laiche. E’ quanto riferisce l’Agenzia Fides che sottolinea come, anche se i loro elenchi compilati sono sempre aperti ad aggiornamenti e correzioni, si registrano 2 missionari uccisi in più rispetto all’anno precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata