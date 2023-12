Portland (Maine, Usa), 29 dic. (LaPresse/AP) – Il segretario di stato del Maine, Shenna Bellows, ha escluso l’ex presidente Donald Trump dalle primarie presidenziali dello stato, diventando il primo funzionario elettorale ad agire unilateralmente in una decisione che ha potenziali conseguenze sul collegio elettorale. La decisione segue una sentenza di dicembre della Corte Suprema del Colorado che ha espulso Trump dal ballottaggio sulla base del 14° emendamento. Bellows ha scoperto che Trump non poteva più candidarsi per il suo precedente incarico perché il suo ruolo nell’assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti ha violato la terza sezione del 14° emendamento, che bandisce dall’incarico coloro che “si sono impegnati nell’insurrezione”. Il segretario ha emesso la sentenza dopo che alcuni residenti dello stato, tra cui un gruppo bipartisan di ex parlamentari, hanno contestato la posizione di Trump al ballottaggio.

