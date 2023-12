Milano, 29 dic. (LaPresse) – Apprensione per lo stato di salute di Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali e Studi Strategici dell’Università Cattolica. Il professore, a quanto si apprende, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Treviso dopo un malore che lo ha colto mercoledì mentre si trovata a Cortina per la presentazione del suo ultimo libro ‘Madre Patria. Un’idea per una nazione di orfani’. Da quanto si apprende Parsi avrebbe avuto problemi cardiovascolari.

