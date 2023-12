Kiev (Ucraina), 29 dic. (LaPresse/AP) – Sono almeno 18 i civili rimasti uccisi in Ucraina nell’ultima raffica di raid aerei russi, mentre almeno 86 persone sono rimaste ferite e un numero al momento non noto di altre persone sono rimaste sepolte sotto le macerie. Lo riferiscono le autorità locali ucraine. Secondo l’aeronautica militare ucraina, si tratta del più grande attacco aereo russo in 22 mesi di guerra. Sono state colpite diverse città in tutto il Paese, fra cui la capitale Kiev, Leopoli, Odessa, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia. Fra gli edifici danneggiati negli attacchi ci sono una clinica ostetrica, condomini e scuole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata