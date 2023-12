Roma, 29 dic. (LaPresse) – L’ultima ondata di raid russi in Ucraina, la più pesante dall’inizio della guerra, “è un duro promemoria per il mondo che, dopo quasi due anni di questa guerra devastante, l’obiettivo di Putin rimane immutato. Cerca di cancellare l’Ucraina e sottomettere il suo popolo. Deve essere fermato”. Così il presidente americano, Joe Biden, in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca.

