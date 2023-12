Roma, 29 dic. (LaPresse) – “A meno che il Congresso non intraprenda azioni urgenti nel nuovo anno, non saremo in grado di continuare a inviare le armi e i sistemi di difesa aerea vitali di cui l’Ucraina ha bisogno per proteggere la sua popolazione. Il Congresso deve farsi avanti e agire senza ulteriori ritardi”. Così il presidente americano, Joe Biden, in un comunicato sull’ultima ondata di attacchi russi in Ucraina, la più pesante dall’inizio della guerra.

