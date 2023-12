Roma, 29 dic. (LaPresse) – Non verranno rilasciati ostaggi fino a quando “l’aggressione israeliana non finirà”. Lo ha affermato Hamas, citata dal Jerusalem Post. “Ribadiamo che non ci sarà alcun accordo per lo scambio di prigionieri, né negoziati durante gli attacchi”, ha sottolineato l’organizzazione militante palestinese, che si dice, invece, aperta “a qualsiasi iniziativa che possa porre fine a questa guerra genocida israeliana”.

