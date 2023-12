Napoli, 29 dic. (LaPresse) – Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack¸ lattina o qualsiasi altro materiale rigido, nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 “per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno”. E’ consentita la commercializzazione delle bevande “solo in bicchieri di plastica leggera o carta”. Sono vietati inoltre “la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum”, il cosiddetto spray al peperoncino, e “l’introduzione e l’esplosione di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nelle aree di Piazza del Plebiscito e Lungomare di via Caracciolo”.

