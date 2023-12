Roma, 28 dic. (LaPresse) – “Sono molto soddisfatto per l’accordo che abbiamo trovato sul superbonus perché c’è una tutela importante per le imprese e per i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti. Di fatto, ci sarà una sorta di sanatoria per il 2023, per chi ha superato il 30% dei lavori, e non dovrà pagare nulla anche per eventuali omissioni. Né quindi l’impresa si rivarrà sui clienti-condomini né dovrà versare penali allo Stato, restituendo i soldi avuti”. Così il vicepremier, Antonio Tajani, parlando fuori palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Questo è un messaggio molto forte per le imprese che hanno lavorato e stanno lavorando, a tutela come avevamo sempre chiesto delle persone perbene – ha aggiunto –. In più, per i lavori che non sono stati conclusi al 100%, che usufruivano del superbonus 110, e il secondo stato di avanzamento lavori è già stato fatto prima del 31 dicembre, per le persone meno abbienti sarà lo Stato a pagare la differenza tra il 70% e il 110%. Così, e penso ai condomini in periferia, sarà possibile ottenere per tutto il 2023 il superbonus 110, poi si proseguirà col superbonus del 70%”.

