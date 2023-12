Arzachena (SS), 28 dic. (LaPresse) – Michele Fresi, 35 anni di Arzachena, ha ucciso il padre, il gioielliere Giovanni Fresi di 58 anni, a colpi di bastone. L’omicidio è stato commesso nel centro della Gallura, in Sardegna, intorno all’1.30 del mattino. Il 35enne, arrestato dai militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Olbia, che hanno usato le pistole elettriche per immobilizzarlo, si trova nella caserma di via Degli Astronauti. Dalle prime ipotesi il giovane avrebbe agito sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Michele Fresi ha anche ferito una donna e due carabinieri contro i quali si è scagliato nel momento della cattura. Tutti e tre sono finiti all’ospedale. I sanitari hanno assegnato 30 giorni di cure.

