Milano, 28 dic. (LaPresse) – Le difese aeree siriane sono attive sulla capitale Damasco, nel mezzo di un apparente attacco aereo israeliano. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale siriana Sana, citata da Times of Israel, aggiungendo che si sentono esplosioni in tutta la città mentre le difese aeree attaccano “obiettivi nemici”. Non ci sono dettagli su danni o lesioni a seguito del presunto attacco. Citando una fonte militare, l’agenzia afferma che le difese aeree hanno abbattuto “la maggior parte” dei missili lanciati dagli aerei da combattimento israeliani dalle alture di Golan, ma che ci sono state “perdite materiali”. Gli attacchi avvengono il giorno dopo la riapertura dell’aeroporto internazionale di Damasco a seguito dei ripetuti attacchi israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata