Roma, 28 dic. (LaPresse) – Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, venne informato dei piani di Hamas di lanciare, lo scorso 7 ottobre, un attacco su più fronti nel sud di Israele mezz’ora prima che l’assalto venisse lanciato. Lo riporta il quotidiano francese Le Figaro, citato da The Times of Israel. Secondo l’inchiesta, un leader anziano di Hamas con sede in Libano, Saleh al-Arouri, avrebbe ricevuto una telefonata la mattina del 7 ottobre nella quale veniva informato dell’imminente attacco e con la quale gli veniva chiesto di informare Nasrallah.

