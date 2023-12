Prato, 28 dic. (LaPresse) – Dopo la procura di Milano anche la procura di Prato ha aperto un’inchiesta sul caso del pandoro Balocco ‘Pink Christmas’ firmato da Chiara Ferragni. La notizia viene data questa mattina dalla stampa locale e fonti inquirenti confermano a LaPresse che è stato aperto dal procuratore facente funzione Laura Canovai un fascicolo d’inchiesta modello 45, senza ipotesi di reato e senza indagati, come atto dovuto per l’obbligatorietà dell’azione penale a seguito dell’esposto che l’associazione di consumatori Codacons ha presentato all’autorità giudiziaria in tutta Italia.

