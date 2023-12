Milano, 27 dic. (LaPresse) – Boom in Italia di uso e sequestri di crack. Lo mostrano i dati della DCSA, Direzione centrale dei servizi antidroga, forniti a LaPresse e aggiornati al 2023. Ma è quanto sostengono anche gli operatori che lavorano nei Sert con i tossicodipendenti. Per quanto riguarda il crack, dal 2019 a oggi (secondo i dati della DCSA per LaPresse aggiornati al primo dicembre 2023), c’è stato un raddoppio nei sequestri, da 6,9 chili a 14,8, con un aumento costante negli anni (nel 2021 6,9 chili, nel 2022 10,5). “Il dato dei 14 chili fornito, già in pochi giorni è passato a 15, per dare un’idea – spiega a LaPresse Salvatore Leotta, tenente colonnello della DCSA – Non stiamo parlando di tonnellate ma se andiamo a spezzare il dato nelle regioni vediamo per esempio che in Campania c’è stato un aumento netto. C’è un maggior numero di sequestri che ovviamente corrisponde a un maggior consumo. Parliamo prevalentemente delle regioni del Meridione o più in generale delle aree urbane più povere. In Campania c’è la metà dei quantitativi nazionali sequestrati, 8 chili. Non vogliamo creare allarmismo, perché i quantitativi in assoluto sono bassi, ma il raddoppio è comunque indice di qualcosa”. Questo qualcosa viene spiegato soprattutto da chi si occupa di tossicodipendenze: il crack è la ‘droga dei poveri’ e il suo uso è in aumento “da anni”, dice a LaPresse Leopoldo Grosso, presidente onorario del Gruppo Abele. “Spesso i sequestri non distinguono tra cocaina e crack mentre gli operatori possono fare distinzione per la modalità d’uso, la cocaina viene sniffata il crack viene inalato, e qui vedono un aumento specifico del crack” spiega ancora.

