Milano, 27 dic. (LaPresse) – Non solo sequestri ma anche aumento dell’uso di crack, associato anche e soprattutto all’aumento della povertà. Diversi operatori sanitari o che lavorano nel settore delle tossicodipendenze segnalano un aumento dell’abuso di questa sostanza. Il crack è sostanzialmente una miscela tra cocaina cloridrato e bicarbonato di sodio, considerata dagli operatori del settore una ‘droga dei poveri’, spiegano gli esperti, droga che in alcune regioni italiane arriva a costare anche ‘solo’ 5 euro a dose. Secondo quanto riferisce a LaPresse Leopoldo Grosso, presidente onorario del Gruppo Abele, il fenomeno è in aumento da anni: “Con il crack si crea una problematica compulsiva più forte, non ci si ferma a una dose, dopo 15-30 minuti si sente subito bisogno di un’altra dose. La diffusione è in aumento sicuramente: ma quando i Sert però registrano l’aumento, vuol dire che il consumo già viaggia da anni, perché tra il primo consumo e la richiesta d’aiuto possono passare anni. Sicuramente anche nelle aree metropolitane il crack aumenta e questo lo riferiscono tutti i servizi anche se ciò che arriva al Sert è la punta dell’iceberg. Il fenomeno è sommerso ed è ancora molto più diffuso”, spiega. Il collegamento con l’aspetto economico è evidente: “Il costo è più basso di altre droghe, anche se dipende dalle regioni: in Sicilia ci dicono che in alcune zone, come Ballarò a Palermo, una dose costa 5 euro. Nel Nord Italia, costa circa 30-35 euro. Questa può richiedere però l’uso di una successiva. In ogni caso è una droga che rimane alla portata della maggior parte della popolazione, certamente”, dice ancora Grosso. “L’abuso di crack è sempre alto, ma è in aumento perché è un prodotto meno costoso della cocaina pura – spiega Simona Pichini, direttrice reggente del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto Superiore di Sanità -. E’ una miscela che serve soltanto, una volta inalata, a liberare la cocaina base che arriva più velocemente al cervello con un’effetto immediato. Essendo meno costoso e con un effetto velocissimo, gli acquisti sono in aumento tra i consumatori più poveri. E siccome la povertà è in aumento…”.

