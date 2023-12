Milano, 27 dic. (LaPresse) – “Delors aveva un concetto forte dell’Europa sia dal punto di vista politico, sia etico. Per lui l’Unione Europea era il necessario destino per la pace e lo sviluppo e per la cancellazione di tutte le tragedie del passato. Quindi una concezione della politica molto alta davvero, al di là della retorica”. Lo dice a LaPresse Romano Prodi, ex premier e presidente della Commissione Ue, sulla scomparsa di Jacques Delors.

