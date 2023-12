Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Nella Scrittura, al Principe della pace si oppone ‘il principe di questo mondo’ che, seminando morte, agisce contro il Signore, ‘amante della vita’. Lo vediamo in azione a Betlemme quando, dopo la nascita del Salvatore, avviene la strage degli innocenti. Quante stragi di innocenti nel mondo: nel grembo materno, nelle rotte dei disperati in cerca di speranza, nelle vite di tanti bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Sono i piccoli Gesù di oggi. Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio natalizio, pronunciato prima della benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata