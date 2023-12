Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Cari fratelli e sorelle, buon Natale! Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme; lì, dove in questi giorni regnano dolore e silenzio, è risuonato l’annuncio atteso da secoli: ‘È nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore'”. Così Papa Francesco ha iniziato il suo messaggio per il Natale 2023 prima della benedizione “Urbi et Orbi”, affacciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano.

