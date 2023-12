Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Fratelli e sorelle, si avvicina il tempo di grazia e di speranza del Giubileo, che inizierà tra un anno. Questo periodo di preparazione sia occasione per convertire il cuore; per dire ‘no’ alla guerra e ‘sì’ alla pace; per rispondere con gioia all’invito del Signore che ci chiama, come ancora profetizzò Isaia, “a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio natalizio, pronunciato prima della benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano. “Queste parole si sono compiute in Gesù, nato oggi a Betlemme. Accogliamolo, apriamo il cuore a Lui, il Salvatore, il Principe della pace!”, ha concluso il Papa.

