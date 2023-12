Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Isaia, che profetizzava il Principe della pace, ha scritto di un giorno in cui ‘una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione’; di un giorno in cui gli uomini ‘non impareranno più l’arte della guerra’, ma ‘spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci'”. Con l’aiuto di Dio, diamoci da fare perché quel giorno si avvicini! Si avvicini in Israele e Palestina, dove la guerra scuote la vita di quelle popolazioni. Le abbraccio tutte, in particolare le comunità cristiane di Gaza e dell’intera Terra Santa”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio natalizio, pronunciato prima della benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano.

