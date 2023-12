Roma, 24 dic. (LaPresse) – “L’impianto è bruciato e non potrà più essere utilizzato. La situazione è molto grave per Roma e anche incredibile, il 24 di dicembre. Per la salute pubblica c’è una raccomandazione della Protezione civile e alle 20 riuniremo il Coc per verificare se sono necessarie ordinanze restrittive”. Lo ha detto l’assessora ai Rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, al termine del sopralluogo dell’impianto di Malagrotta dove nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un vasto incendio non ancora domato. “Dal punto di vista della gestione dei rifiuti è un gravissimo danno all’impianto più importante per noi. Ama portava qui 200 mila tonnellate l’anno, 650 al giorno. Quindi si sono messi subito al lavoro per trovare sbocchi alternativi. Non dobbiamo fare entrare in emergenza la città. Il Natale stava procedendo per il meglio questo è un danno enorme. Abbiamo chiesto al questore di presidiare gli altri impianti di Ama perché questo incendio ci mette nell’idea che dobbiamo assolutamente tutelarli”, ha aggiunto Alfonsi.

