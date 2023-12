Milano, 23 dic. (LaPresse) – Il 3 gennaio il leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, prenderà la parola in occasione del quarto anniversario dell’uccisione in Iraq del generale iraniano Qassem Soleimani e di Abu Mahdi al-Muhandis. Lo ha annunciato il partito, come riportano i media libanesi. Si tratta del terzo discorso di Nasrallah dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

