Milano, 23 dic. (LaPresse) – L’avvocato della famiglia di Mahsa Amini, Saleh Nikbakht, è stato interrogato dalle forze di sicurezza iraniane al suo arrivo ieri sera all’aeroporto Khomeini di Teheran dalla Francia, dove si era recato all’Europarlamento a Strasburgo per ritirare il premio Sakharov per Mahsa Amini per conto della famiglia della giovane, e la targa del premio gli è stata sequestrata. È quanto riferisce la ong curda Hengaw, con sede in Norvegia. “La sera di venerdì 22 dicembre 2023, le forze di sicurezza di stanza all’aeroporto Khomeini di Teheran, mentre confiscavano il premio Sakharov a Saleh Nikbakht, lo hanno interrogato e gli hanno confiscato il passaporto e il telefono cellulare”, riferisce Hengaw. Mahsa Amini, 22 anni, è morta a settembre del 2022 a Teheran in custodia della polizia morale, a seguito del suo arresto per avere indossato male il velo. La sua morte ha scatenato proteste in tutto l’Iran.

