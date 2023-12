Milano, 22 dic. (LaPresse) – “La decisione di ammettere nell’Ue un Paese come l’Ucraina, indipendentemente dai suoi problemi territoriali, non farà altro che minare l’intero sistema dell’Unione Europea”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Questo sarà un peso che l’Ue semplicemente non sarà in grado di sollevare e l’Ue crollerà”, ha aggiunto.

