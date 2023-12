Milano, 22 dic. (LaPresse) – Il consiglio di amministrazione della Compagnia di San Paolo ha dato il via libera ad accantonare 35 milioni da investire nell’impegno sul fondo F2i-Rete digitale che parteciperà all’acquisto del 10% della rete di Tim, dopo che il fondo statunitebnse Kkr l’avrà rilevata dalla società delle tlc. Ulteriore step quindi sul dossier di Netco-Kkr. In questi ultimi giorni altre fondazioni-enti hanno deciso o stanno decidendo la loro partecipazione finanziaria. Come Fondazione Crt che ha annunciato un impegno di 15 milioni. Il 20 dicembre scorso F2i, gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, ha deliberato l’investimento nella Rete fissa di Tim per 1 miliardo. E anche Cariplo entrerà nella partita con un importante impegno.

