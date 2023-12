Milano, 22 dic. (LaPresse) – Le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano “con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico”, “si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale”, quali, in particolare, “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “norme generali sull’istruzione”. È quanto si legge nella sentenza n. 223 del 2023 (rel. il giudice Luca Antonini) depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso varie disposizioni della legge n. 197 del 2022. La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.

