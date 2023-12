Roma, 22 dic. (LaPresse) -“Il ministro dell’Economia e delle Finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivi economico finanziari ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni con giurì d’onore e queste cose qui non mi pare ci fosse aria, mi è sembrato non ci fosse aria ma per motivazioni non soltanto economiche”.Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti dopo il voto al Senato sulla manovra.

