Milano, 22 dic. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono “profondamente delusi e sconcertati” dal fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “non sia stato in grado di condannare l’orribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre”. Lo ha detto l’ambasciatrice Usa presso l’Onu, Linda Thomas-Greenfield, prendendo la parola subito dopo che il Consiglio di sicurezza ha votato approvando (con l’astensione di Usa e Russia) una risoluzione su Gaza, che chiede di accelerare le consegne di aiuti ai civili nella Striscia ma non chiede un cessate il fuoco né una sospensione delle ostilità. “Non riesco a capire perché alcuni membri del Consiglio stiano facendo ostruzionismo e perché si rifiutino di condannare queste nefandezze in modo inequivocabile”, ha detto l’ambasciatrice Usa. E ancora: “Non capirò mai perché alcuni membri del Consiglio siano rimasti in silenzio di fronte a tanta malvagità”.

