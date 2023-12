Washington (Usa), 22 dic. (LaPresse) – “Jill e io abbiamo il cuore spezzato dalla notizia che l’americano Gad Haggai sia stato ucciso da Hamas il 7 ottobre”. Lo dichiara il presidente Joe Biden riguardo all’uccisione dell’ostaggio statunitense. “Continuiamo a pregare per il benessere e il ritorno sana e salva di sua moglie Judy”, afferma il presidente, ricordando che la figlia della coppia “si è unita telefonicamente al mio incontro con le famiglie degli ostaggi la settimana scorsa”. Il presidente, conclude la sua dichiarazione ribadendo “la promessa che abbiamo fatto a tutte le famiglie delle persone ancora tenute in ostaggio: non smetteremo di lavorare per riportarli a casa”.

